Глава «Феррари» отреагировал на борьбу Леклера и Сайнса в Бахрейне

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги выступления команды на первом Гран-при сезона-2024, который прошёл с 29 февраля по 2 марта в Сахире (Бахрейн).

В частности, Вассёр высказался об агрессивной борьбе между Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером, инициированной испанцем.

«По правде говоря, я ожидал, что у него будет такая реакция. Именно поэтому мы решили объявить обо всём раньше, чтобы перевернуть страницу и сосредоточиться на сезоне. Реакция Карлоса не была профессиональной. Но он проделал хорошую работу», — приводит слова Вассёра издание PlanetF1.

Ранее в интервью Сайнс заявил, что намерен атаковать напарника по команде при любой возможности.