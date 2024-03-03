Макс Ферстаппен рассказал о слабости болида «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу слабого места нового болида команды.

«Я думаю, что по каким-то причинам мы не очень хорошо выступаем в квалификации, показывая не лучший результат на одном круге. Но, к счастью, в гонке болид очень хорош на большинстве трасс.

Естественно, ты больше концентрируешься на гонке, но просто кажется, что другие команды по каким-то причинам могут извлечь чуть больше на одном круге, чем мы. Так что это то, на что мы будем обращать внимание в ближайших гонках.

Возможно, в Джидде у нас будут другие ощущения. И, естественно, на трассах с меньшей деградацией команды будут ближе друг к другу», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

Напомним, Ферстаппен уверенно выиграл Гран-при Бахрейна, оторвавшись от ближайшего преследователя на 22 секунды.