Серхио Перес объяснил уверенную победу «Ред Булл» в Бахрейне

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями от первой гонки сезона, состоявшейся вчера, 2 марта, в Бахрейне. Напомним, Перес финишировал вторым, пропустив вперёд лишь напарника Макса Ферстаппена.

«Гонка стала приятным сюрпризом. Мы ожидали, что остальные будут намного сильнее. Бахрейн, вероятно, худшее место с точки зрения деградации шин. Думаю, что чем меньше будет износ, тем меньше будет отрыв. Джидда станет совершенно иным испытанием, будет интересно понять, где мы находимся», — приводит слова Переса издание RaceFans.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +22,457.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +25,110.

4. Шарль Леклер («Феррари») +39,669.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +46,788.

6. Ландо Норрис («Макларен») +48,458.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50,324.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +56,082.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.14,887.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.33,216.