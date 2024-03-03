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De Telegraaf: глава ФИА просил Ферстаппена публично поддержать Хорнера из-за скандала

De Telegraaf: глава ФИА просил Ферстаппена публично поддержать Хорнера из-за скандала
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Глава Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем просил трёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена публично поддержать главу команды Кристиана Хорнера из-за февральского скандала, сообщает De Telegraaf.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.

Отметим, что, несмотря на скандал, Хорнер принял участие в подготовке команды к сезону. Он поприсутствовал на тестах в Бахрейне, а также посетил завод команды в Милтон-Кейнсе (Великобритания).

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