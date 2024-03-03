Алонсо — о выступлении в Бахрейне: это именно то, чего мы ожидали

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу итогов Гран-при Бахрейна.

«Думаю, получилось именно то, чего мы ожидали. Наш симулятор говорил о том, что мы будем в районе девятого места, впереди нас не будет особой борьбы, четыре лучшие команды будут немного впереди, а позади будет комфортный отрыв.

Нам точно не хватает темпа. Круги во время квалификации — это то, что нужно изучить, почему мы были так быстры. А так, я думаю, что гонка прошла нормально», — приводит слова Алонсо Motorsport.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +22,457.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +25,110.

4. Шарль Леклер («Феррари») +39,669.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +46,788.

6. Ландо Норрис («Макларен») +48,458.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50,324.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +56,082.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.14,887.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.33,216.

11. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

13. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.

14. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

15. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

17. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

18. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга.