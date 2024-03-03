Источник: «Ред Булл» едва не выпустил пресс-релиз об увольнении Хорнера в феврале

Руководство концерна «Ред Булл» во главе с Оливером Минцлафом было готово уволить главу команды Формулы-1 Кристиана Хорнера в начале февраля, сообщает издание BusinessF1, имеющее неоднозначную репутацию — ранее с его подачи разгорелся скандал вокруг Тото и Сьюзи Вольф.

По информации ресурса, после череды совещаний Минцлаф принял решение об увольнении Хорнера, был подготовлен пресс-релиз, в котором сообщалось что «Кристиан Хорнер немедленно покидает «Ред Булл», компания не даёт дальнейших комментариев».

Хорнеру были готовы позволить уйти без ущерба для репутации и личной жизни. В качестве же причины могло стать «состояние здоровья», на что глава команды Ф-1 не пошёл.

Напомним, 28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.