Замечена новая Ferrari, которая якобы принадлежит Шарлю Леклеру. Она стоит более $ 2 млн

В Монако замечен новый спорткар, который якобы принадлежит пилоту «Феррари» в Формуле-1 Шарлю Леклеру. Речь о Ferrari Daytona SP3, который был выпущен тиражом 599 экземпляров. Каждый из них стоит стоит $ 2,25 млн. Фотография автомобиля появилась в социальных сетях.

Ferrari Daytona SP3, якобы принадлежащая Шарлю Леклеру Фото: Социальные сети

Официальных подтверждений тому, что автомобиль принадлежит именно Леклеру, нет, однако ещё в прошлом году стало известно, что для гонщика готовится Daytona SP3 в такой же чёрной ливрее, как и машина на снимках. Ранее Шарль получил Ferrari 488 Pista Spider в аналогичной раскраске с красно-белой полосой, символизирующей флаг Монако.

Ferrari Daytona SP3, якобы принадлежащая Шарлю Леклеру Фото: Социальные сети

Ferrari Daytona SP3 была представлена в 2021 году. У автомобиля 6,5-литровый двигатель F140 V12 мощностью 840 лошадиных сил. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,85 секунды, а его максимальная скорость превышает 340 км/ч. Наряду с SF90 эта машина — одна из самых быстрых в современной линейке Ferrari.

Наклейка с номером Шарля Леклера Фото: Социальные сети

Напомним, в декабре Леклер получил Ferrari 812 Competizione с таким же двигателем V12, а кроме того, в его коллекции, помимо уже упомянутых Daytona SP3 и 488 Pista Spider, находится Ferrari SF90 Stradale. Вместе с этим Ferrari подарила Шарлю болид Формулы-1 2019 года — тот, на котором он завоевал свою первую победу в чемпионате мира.