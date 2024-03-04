Источник: Ферстаппен может расторгнуть контракт с «Ред Булл» в случае увольнения Хорнера

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вероятно, может расторгнуть контракт с австрийской командой в случае увольнения Кристиана Хорнера с поста руководителя, сообщает Autosport.

По словам корреспондента издания Джонатана Ноубла, в контракте голландского пилота, вероятнее всего, есть пункт о возможности расторжения в случае ухода Хорнера из команды.

«Если Ферстаппен окажется в статусе свободного агента, то сможет подписать новый контракт на более выгодных условиях. Это касается зарплаты, маркетинговых прав и гибкости соглашения.

Не стоит исключать возможность перехода в другую команду. Макс сможет уйти, если поймёт, что после перехода на новый моторный регламент и двигатели собственного производства «Ред Булл» в 2026 году будет неконкурентоспособна», — заявил Ноубл.

Напомним, 28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.