Йос Ферстаппен не приедет на Гран-при Саудовской Аравии после заявлений в адрес Хорнера

Отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос не приедет на второй этап сезона Формулы-1 в Саудовской Аравии, утверждает ESPN со ссылкой на свои источники.

Во время первого этапа сезона в Бахрейне Йос Ферстаппен сделал громкое заявление насчёт руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, отметив, что скандал с участием Хорнера может разрушить команду, и фактически призвав босса к отставке. Кроме того, журналисты в паддоке стали свидетелями оживлённого разговора Хорнера и Ферстаппена-старшего, который, по слухам, завершился ссорой.

На фоне серьёзных трений внутри «Ред Булл» и появления информации, что скандал с участием Хорнера стал достоянием прессы с подачи самого Йоса Ферстаппена, голландец отказался от поездки на Гран-при Саудовской Аравии.