Макс Ферстаппен поздравил отца с днём рождения, прикрепив совместную фотографию из детства

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поздравил своего отца Йоса с днём рождения.

«С днём рождения, папа», — написал Ферстаппен, прикрепив совместную фотографию из детства.

Во время первого этапа сезона в Бахрейне Йос Ферстаппен сделал громкое заявление насчёт руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, отметив, что скандал с участием Хорнера может разрушить команду, и фактически призвав босса к отставке. Кроме того, журналисты в паддоке стали свидетелями оживлённого разговора Хорнера и Ферстаппена-старшего, который, по слухам, завершился ссорой.

Напомним, Макс Ферстаппен одержал убедительную победу на этапе в Бахрейне, оторвавшись от ближайшего преследователя на 22 секунды.