Гордона Рамзи заметили на новом Aston Martin. Эта редкая модель стоит $ 1,5 млн

В Лондоне заметили знаменитого шеф-повара и ресторатора, а также ведущего телешоу Гордона Рамзи, управляющего новым Aston Martin Valour. Эта модель выпущена тиражом лишь 110 экземпляров, причём в Великобритании она стоила более £ 1 млн, что по текущему курсу составляет почти $ 1,5 млн.

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Суперкар Aston Martin Valour был создан к 110-летию британской марки и представлен летом 2023 года на Фестивале скорости в Гудвуде. Автомобиль создан на базе Vantage V12 и обладает таким же двигателем, однако обладает оригинальным дизайном. Известно, что мощность силовой установки Valour составляет 715 лошадиных сил, но скоростные характеристики автомобиля не сообщаются.

Отметим, что в середине февраля в Aston Martin представили новую модель Vantage — самую быструю в линейке. Новинка способна развивать 325 км/ч.