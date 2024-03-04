Тюнеры представили новый 700-сильный Corvette. И свели его в гонке с Tesla Cybertruck

Компания Hennessey Performance представила свой новый проект — кабриолет Hennessey Supercharged ‘H700’ Corvette C8 Stingray. Индекс H700 в названии означает увеличенную до 700 лошадиных сил мощность двигателя, что делает этот автомобиль одним из самых мощных Corvette в мире. Для сравнения, у спортивной версии Corvette C8 Z06 только 670 лошадиных сил.

Hennessey Supercharged ‘H700’ Corvette C8 Stingray Фото: Hennessey Performance

Помимо переработанного двигателя, в пакет доработок также вошли новая система воздуховодов, модернизированные топливная и выхлопная системы, а также кованые 19-дюймовые легкосплавные диски. В день премьеры автомобиля, чтобы продемонстрировать его возможности, в Hennessey Performance устроили дрэг-гонку с участием H700 Corvette и Tesla Cybertruck.

Права на видео принадлежат Hennessey Performance. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hennessey Performance.

Отметим, что ранее модернизированный Hennessey Chevrolet Corvette, который принадлежит основателю компании Джону Хеннесси, установил рекорд «Трассы Америк» для этой модели, проехав круг за 2.19,18.