В «Альпин» объявили о новой структуре техдепартамента после ухода двух руководителей

Французская команда Формулы-1 «Альпин» официально подтвердила, что технический директор Мэтт Харман и глава отдела аэродинамики Дирк де Бир решили покинуть свои посты. После ухода двух руководителей в «Альпин» разработали новую структуру технического департамента.

Согласно обновлённой структуре, в «Альпин» больше не будет основного технического директора. Вместо этого у команды будут три технических директора, отвечающих за разные направления: Джо Бёрнелл (инжиниринг), Давид Уитер (аэродинамика) и Кайрон Пилбим (производительность).

Кроме того, в «Альпин» объявили, что к своим обязанностям главных операционных директоров на базах команды в Энстоуне и Вири-Шатийоне приступили Джон Вудс и Одри Вастру соответственно. Их появление позволит разгрузить от обязанностей руководителя команды Бруно Фамена.