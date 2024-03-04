Марко: буду удивлён, если «Мерседес» не свяжется с Ферстаппеном

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко не сомневается, что немецкая команда «Мерседес» попытается провести переговоры с Максом Ферстаппеном из-за грядущего ухода Льюиса Хэмилтона, а также из-за февральского скандала с Кристианом Хорнером.

«Свяжется ли «Мерседес» с Ферстаппеном? Я буду удивлён, если они этого не сделают. Но Макс очень лояльный гонщик», — приводит слова Марко Krone Zeitung.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.