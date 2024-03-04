Известный инженер «Мерседеса» продолжает работу, несмотря на грядущий переход в «Феррари»

Лоик Серра, директор по производительности «Мерседеса», остается с командой. Он присутствовал на прошедшей гонке в Бахрейне, хотя прошлым летом было объявлено о том, что французского специалиста переманили «Ферарри». Сам инженер не раскрыл сроки своего перехода.

«У меня нет новостей [о том, когда прибуду в Маранелло]. Это обсуждается», — сказал с улыбкой Серра изданию Formu1aUno.

Гран-при Бахрейна Формулы-1 состоялся 2 марта. Победителем гонки и лидером общего зачёта стал Макс Ферстаппен. Пилот «Мерседеса» Джордж Рассел занял пятое место, а его партнер по команде Льюис Хэмилтон — седьмое. Те же места они занимают и в личном зачёте. В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл» (44 очка), за ним идет «Ферарри» (27 очков), тертье место занимает «Мерседес» (16 очков).