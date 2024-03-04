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Источник: Ферстаппен вправе досрочно уйти из «Ред Булл», если команду покинет Марко

Источник: Ферстаппен вправе досрочно уйти из «Ред Булл», если команду покинет Марко
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Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен имеет контрактное право на досрочный уход из команды в том случае, если её покинет легендарный советник Хельмут Марко, сообщает издание F1-Insider.

По мнению ресурса, вероятность подобного исхода увеличивается из-за скандала вокруг главы команды Кристиана Хорнера, которого, по слухам, едва не уволили в начале года.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста. 28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера.

Ранее в интервью Марко заявил, что ожидает интереса к Ферстаппену со стороны «Мерседеса», готовящегося отпустить британца Льюиса Хэмилтона по окончании сезона.

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