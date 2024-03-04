Марко заявил, что не будет препятствовать переходу Ферстаппена в «Мерседес»

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал своё отношение к возможному переходу лидера команды Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Что касается меня: я не собираюсь стоять на пути Макса», — сказал Марко изданию F1-Inside.

О переходе Ферстаппена заговорили в связи с делом Хорнера и возможном увольнении руководителя гоночного коллектива «Ред Булл». По информации источников, в контракте голландского пилота, вероятнее всего, есть пункт о возможности расторжения в случае ухода Хорнера из команды.

В начале февраля стало известно, что сотрудница компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего началось внутреннее расследование. 28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение. С Хорнера были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя команды.