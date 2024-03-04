«Форд» хочет разорвать сделку с «Ред Булл» на поставку моторов — F1-Insider

Американский автоконцерн «Форд» ищет возможности для расторжения контракта с «Ред Булл» на сотрудничество в разработке силовых установок, сообщает издание F1-Insider. Причиной же послужил скандал в австрийской компании, разразившийся вокруг главы команды Формулы-1 Кристиана Хорнера.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.

Отметим, что, несмотря на скандал, Хорнер принял участие в подготовке команды к сезону. Он поприсутствовал на тестах в Бахрейне, а также посетил завод команды в Милтон-Кинсе (Великобритания).