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BBC: глава ФИА попал под следствие из-за возможного вмешательства в итоги Гран-при Ф-1

BBC: глава ФИА попал под следствие из-за возможного вмешательства в итоги Гран-при Ф-1
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Глава Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем попал под следствие из-за возможного вмешательства в результаты Гран-при Формулы-1, сообщает BBC Sports.

По информации ресурса, Сулайем мог вмешаться в итоги Гран-при Саудовской Аравии 2023 года, чтобы отменить штраф двукратному чемпиону мира и пилоту «Астон Мартин» испанцу Фернандо Алонсо.

Напомним, Алонсо финишировал третьим в гонке, преодолев отметку в сотню подиумов за карьеру, однако затем был смещён на пятое место из-за 10-секундного штрафа.

Его испанец получил из-за того, что нарушил отбывание на пит-стопе первоначального штрафа, полученного за неправильную парковку машины на стартовой решётке – механик команды коснулся болида домкратом раньше положенного времени.

«Астон Мартин» подал апелляцию, которая была одобрена, однако сделано это было под влиянием главы ФИА.

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