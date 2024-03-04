Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: главную трибуну «Сочи Автодром» разберут из-за аварийного состояния

Источник: главную трибуну «Сочи Автодром» разберут из-за аварийного состояния
Аудио-версия:
Комментарии

Главную трибуну «Сочи Автодром» разберут из-за трещины на крыше, сообщает телеграм-канал First Place.

На крыше главной трибуны разошёлся шов, поэтому было объявлено, что конструкция находится в аварийном состоянии и принято решение закрыть Гранд Стенд для зрителей. Причины трещины — разница строительных методов, использованных при забивании свай. Они по-разному восприняли нагрузку, одна часть со временем углубилась в почву больше, чем другая. Трибуна будет разобрана, что, скорее всего, приведёт к повреждениям асфальтового полотна трассы и окончательному закрытию автодрома. Работы планируется начать уже в конце этого года.

2 и 3 марта в рамках мультиспортивного турнира «Игры будущего» на автодроме прошли фиджитал-гонки. С 2014-го по 2021-й «Сочи Автодром» принимал Гран-при Формулы-1 в России.

Материалы по теме
BBC: глава ФИА попал под следствие из-за возможного вмешательства в итоги Гран-при Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android