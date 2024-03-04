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Экс-пилот Ф-1: Хорнер останется в «Ред Булл», а Ферстаппен уйдёт в «Мерседес»

Экс-пилот Ф-1: Хорнер останется в «Ред Булл», а Ферстаппен уйдёт в «Мерседес»
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Бывший пилот Формулы-1 австриец Герхард Бергер поделился прогнозом на дальнейшее развитие событий в команде «Ред Булл» после скандала с Кристианом Хорнером.

«Как мне кажется сейчас, Хорнер останется, Хельмут Марко и Эдриан Ньюи уйдут, а Макс перейдёт в «Мерседес», — приводит слова Бергера издание F1-Insider.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.

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Источник: «Ред Булл» едва не выпустил пресс-релиз об увольнении Хорнера в феврале
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