Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл рассказал, что готовился к обгону Леклера

Расселл рассказал, что готовился к обгону Леклера
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что специально тренировал обгон пилота «Ферарри» Шарля Леклера на четвёртом повороте, который в итоге совершил во время Гран-при Бахрейна. Его слова опубликовало издание RacingNews365.

«Это было весело. Когда он пошел внутрь, я подумал: «Это именно то, чего я хотел», и я сделал свой ход. Я был немного застигнут врасплох, ветер переменился. На четвертом повороте нам пришлось ехать против ветра, поэтому я знал, что смогу там затормозить очень глубоко. Просто смотрел на разные линии и насколько хорошо сцепление с дорогой снаружи поворотов, пытался использовать условия и извлечь из этого выгоду. Но условия сильно изменились, так что было весело, пока это продолжалось» — сказал Рассел на послематчевой пресс-конференции.

Стартовав четвертым, Рассел опередил Леклера на третьем круге Гран-при Бахрейна и оказался на втором месте. Однако по итогам гонки пилот «Мерседеса» приехал пятым, а гонщик итальянской команды — четвёртым. Победителем Гран-при Бахрейна стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
Расселл: мой болид был больше настроен под гонку, чем болид Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android