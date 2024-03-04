Расселл рассказал, что готовился к обгону Леклера

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что специально тренировал обгон пилота «Ферарри» Шарля Леклера на четвёртом повороте, который в итоге совершил во время Гран-при Бахрейна. Его слова опубликовало издание RacingNews365.

«Это было весело. Когда он пошел внутрь, я подумал: «Это именно то, чего я хотел», и я сделал свой ход. Я был немного застигнут врасплох, ветер переменился. На четвертом повороте нам пришлось ехать против ветра, поэтому я знал, что смогу там затормозить очень глубоко. Просто смотрел на разные линии и насколько хорошо сцепление с дорогой снаружи поворотов, пытался использовать условия и извлечь из этого выгоду. Но условия сильно изменились, так что было весело, пока это продолжалось» — сказал Рассел на послематчевой пресс-конференции.

Стартовав четвертым, Рассел опередил Леклера на третьем круге Гран-при Бахрейна и оказался на втором месте. Однако по итогам гонки пилот «Мерседеса» приехал пятым, а гонщик итальянской команды — четвёртым. Победителем Гран-при Бахрейна стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.