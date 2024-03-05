Названа новая причина, по которой отец Ферстаппена не посетит ГП Саудовской Аравии

Отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос не будет присутствовать на Гран-при Саудовской Аравии, так как в это время отправится на Ралли де Аннут. Об этом информирует PlanetF1.

Ранее говорилось, что Йос не поедет в Саудовскую Аравию из-за своего резонансного заявления в адрес руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Сообщалось, что отец Макса говорил, что скандал с участием Хорнера может разрушить команду, и фактически призывал её босса к отставке.

Гран-при Саудовской Аравии состоится с 7 по 9 марта.

Ранее в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка со стороны «Ред Булл». Босса команды обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. Но впоследствии он был оправдан.