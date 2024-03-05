В «Ред Булл» отреагировали на слова Йоса Ферстаппена о Хорнере

Один из представителей «Ред Булл» дал комментарий по поводу комментариев Йоса Ферстаппена, отца пилота Макса Ферстаппена, о руководителе команды Кристиане Хорнере.

Ранее Йос заявил:

«Пока он остаётся на своей должности, здесь царит напряжение. Команда находится на грани распада и может взорваться. Так продолжаться не может. Он строит из себя жертву, хотя именно он является причиной проблем».

«Здесь нет никаких проблем. Команда едина, и мы сосредоточены на гонках», — приводит слова представителя австрийской команды Independent.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.