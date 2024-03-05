Экс-пилот Ф-1 Хейкки Ковалайнен приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем

Бывший гонщик Формулы-1 Хейкки Ковалайнен приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем, диагностированных во время медицинского обследования. Об этом информирует издание Iltalehti. Сообщается, что у него увеличена аорта.

«В конце прошлого сезона я решил пройти тщательное обследование у врача. Я просто хотел убедиться, что какой-либо серьёзной проблемы обнаружено не будет, однако что-то подобное было найдено», — сказал Хейкки.

Отмечается, что, помимо управления раллийным автомобилем, врач запретил Ковалайнену любую другую физическую активность.

Ковалайнен выступал в чемпионате Финляндии по ралли. Сообщается, что гонщику потребуется как минимум несколько месяцев на восстановление. Сейчас он проводит время со своей семьёй.