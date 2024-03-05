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«Астон Мартин» представил новый сейфти-кар Формулы-1

«Астон Мартин» представил новый сейфти-кар Формулы-1
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«Астон Мартин» показал новый автомобиль безопасности, который будет принимать участие в гонках Формулы-1.

По словам действующего чемпиона Макса Ферстаппена, старый Vantage Formula 1 Safety Car был медленным. «Астон Мартин» улучшил скорость нового сейфти-кара с помощью нового поколения модели, которая получила огромный прирост мощности в 153 л.с., которая в общей сложности составляет 656 л.с. Мы увидим машину в ближайшие выходные на Гран-при Саудовской Аравии 2024 года, где к ней присоединится медицинский автомобиль DBX707 F1.

Фото: Aston Martin

По сравнению с дорожным Vantage, представленным в прошлом месяце, сделанная на заказ версия имеет заметный передний сплиттер и массивное заднее антикрыло. Все эти элементы являются частью более полного аэродинамического комплекта, который также включает в себя модифицированное днище для улучшения воздушного потока. Интересно, что даже плафон освещения, установленный на крыше, был изменён для улучшения аэродинамики.

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