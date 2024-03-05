Сейвуд: тайские совладельцы изучают идею Хорнера купить «Ред Булл» в обход штаб-квартиры

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд рассказал, что тайские совладельцы «Ред Булл» обсуждали с руководителем команды Кристианом Хорнером идею вывести её из периметра концерна, создав отдельную автомобильную и гоночную компанию. Ранее сообщалось, что Кристиан предлагал тайским совладельцам купить команду в обход штаб-квартиры в Австрии.

«Согласно слухам, основной акционер «Ред Булл» Чалерм Ювидхья, контролирующий 51 процент акций, рассматривает возможность выделения Red Bull Technology Group Ltd из империи Red Bull GmbH и создания её в качестве независимой автомобильной компании во главе с Хорнером. В этом есть большой смысл, потому что фирма, производящая напитки, на самом деле получает не так уж много пользы от двигателестроительной компании и подразделения по производству суперкаров. Раз у Ювидхьи 51 процент акций, он может делать всё, что ему заблагорассудится. Отстранение Хорнера оставило бы технологическое подразделение под контролем Red Bull GmbH. В любом случае Хорнер хочет, чтобы его оставили в покое, и он мог управлять созданной им группой без вмешательства извне. Когда Дитрих Матешиц был жив, у него была такая свобода», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.