Вольф рассказал, чего он ожидает от «Мерседеса» на Гран-при Саудовской Аравии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что на Гран-при Саудовской Аравии его команда может показать прогресс после разочаровывающей первой гонки сезона Формулы-1.

«Нашу гонку в Бахрейне можно назвать неудачной. Мы надеялись на более сильное выступление после практики и квалификации. Оба гонщика были довольны балансом в начале уикенда, который обеспечила W15.

К сожалению, в субботу вечером эффективность охлаждения не соответствовала нашим прогнозам. Это заставило нас слишком рано перейти на более бережный режим работы, что, в свою очередь, привело к снижению температуры шин и выпадению из оптимального диапазона. Это лишило нас возможности показать что-то более близкое к нашему истинному потенциалу. Начало сезона было разочаровывающим, но мы извлечём из этого уроки.

У нас есть возможность сделать шаг вперёд. Джидда — это уличная трасса с отличными скоростями. Будет здорово продолжить обучение на новой машине на трассе, сильно отличающейся от Бахрейна. Мы будем стремиться к тому, чтобы провести уикенд более стабильно и понять, какова наша истинная производительность по сравнению с остальными пилотами», — приводит слова Вольфа Racingnews365.