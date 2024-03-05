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Сейвуд призвал привлечь к ответственности автора слива, якобы связанного с Хорнером

Сейвуд призвал привлечь к ответственности автора слива, якобы связанного с Хорнером
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Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд считает, что автор слива переписки, якобы связанной с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером, должен быть привлечён к ответственности.

«В списке рассылки было несколько очень конфиденциальных адресов электронной почты, и, следовательно, он был создан кем-то, кто имеет очень хорошие связи в бизнесе Формулы-1.

Я видел много грязного поведения в Формуле-1, но ничего настолько злобного и неприятного, как это. Я надеюсь, что того, кто это выложил, вычислят, разоблачат и даже привлекут к ответственности», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

Напомним, 28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.

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