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Конфликт между Йосом Ферстаппеном и Хорнером подтвердился ещё одним фактом

Конфликт между Йосом Ферстаппеном и Хорнером подтвердился ещё одним фактом
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не был приглашён на празднование дня рождения Йоса Ферстаппена – пилота австрийской команды Макса Ферстаппена. Об этом информирует Bild.

4 марта Йосу исполнилось 52 года. Как сообщает источник, на дне рождении, который отмечался в одном из отелей ОАЭ после Гран-при Бахрейна, был приглашён советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, а Хорнер на праздновании отсутствовал.

Напомним, на фоне напряжённой обстановки внутри «Ред Булл» появилась информация, что скандал с участием Хорнера стал достоянием общественности с подачи Йоса. Кроме того, говорилось, что во время Гран-при Бахрейна Кристиан и Йос общались друг с другом, но встреча закончилась ссорой.

Хорнера обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц «Ред Булл», но после проведения внутрикомандного расследования оправдали.

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