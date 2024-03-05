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Источник: президент ФИА просил отказать в сертификации трассе ГП Лас-Вегаса

Источник: президент ФИА просил отказать в сертификации трассе ГП Лас-Вегаса
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем в прошлом году попросил ответственных лиц отказать в сертификации трассы Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Об этом информирует BBC со ссылкой на отчёт комитета по этике ФИА, в который обратился тот же информатор, что ранее заявлял, будто Мохаммед попал под следствие из-за возможного вмешательства в результаты Гран-при Формулы-1. Сообщалось, что бен Сулайем мог вмешаться в итоги Гран-при Саудовской Аравии 2023 года, чтобы отменить штраф двукратному чемпиону мира и пилоту «Астон Мартин» испанцу Фернандо Алонсо.

Сообщается, что в случае с Гран-при Лас-Вегаса, президент ФИА дал распоряжение найти способ не признавать трассу безопасной для гонок – для этого требовалось найти какие-то изъяны в треке.

Отмечается, что Гран-при Лас-Вегаса проходил на фоне напряжённых отношений между Liberty Media и ФИА, в ходе которых бен Сулайем неоднократно стремился получить больше финансирования от Формулы-1 для своей организации.

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