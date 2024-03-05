Макс Ферстаппен надеется повторить прошлогодний командный успех в Джидде

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от второго этапа сезона-2024 Формулы-1, который пройдет в этот уикэнд в Джидде, Саудовская Аравия.

«Команда отлично провела первую гонку сезона, теперь на очереди полугородская трасса в Джидде. На ней идёт меньшая деградация шин. Ожидается, что там будет жарче, чем в Бахрейне, так что будет интересно посмотреть разницу между командами в таких отличающихся условиях.

В прошлом году мы были хороши на этой трассе, я надеюсь, на этот раз мы тоже добьёмся хорошего результата для нашей команды», — приводит слова Макса Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

В прошлом году в Джидде у «Ред Булл» был командный дубль. Гонку выиграл Серхио Перес, Макс Ферстаппен занял второе место.