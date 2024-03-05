«Ред Булл» подписал рекордный контракт в истории Формулы-1 на $ 200 млн

В преддверии Гран-при Саудовской Аравии в предстоящие выходные «Ред Булл» подписал крупнейший контракт с брендом спортивной одежды Castore в истории Формулы-1. Примерная сумма соглашения, сроки которого не раскрываются, составляет более $ 200 млн. Об этом сообщила пресс-служба «Ред Булла».

Эта сделка является рекордной в рамках сотрудничества с маркой одежды за всю историю автоспорта и продолжает партнерство австрийской команды и бренда, которое началось в прошлом сезоне.

«С самого начала нашего сотрудничества с Castore в прошлом году мы знали, что нашли партнера, который привержен инновациям и передовой инженерии так же, как и мы. Бренд пользуется нашим абсолютным доверием в плане улучшения производительности, которое только укрепилось, спустя 12 месяцев сотрудничества. Это и привело к новому рекордному соглашению» — прокомментировал сделку руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

В рамках нового контракта, партнерство австрийской команды с Castore расширится. Английский бренд будет выпускать спортивную одежду не только для основного состава пилотов — Макса Ферстаппена и Серхио Переса, но и для академии «Ред Булла» на сезон Академии Формулы-1 2024 года. В женской серии участвуют три гонщицы поддерживаемые «Ред Булл» и Castore появится на гоночной одежде Эмели Де Хойс и сестер Амны и Хамды Аль-Кубайси.