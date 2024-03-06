Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: либо Хорнер, либо обвинившая его женщина покинут «Ред Булл»

Источник: либо Хорнер, либо обвинившая его женщина покинут «Ред Булл»
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер или женщина, которая выдвинула против него обвинения, вероятно, покинут команду. Об этом информирует издание Daily Mail со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, ранее в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка со стороны «Ред Булл». Босса команды обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде.

Кроме того, сообщалось, что скандал с участием Хорнера стал достоянием общественности с подачи Йоса Ферстаппена – отца гонщика команды Макса Ферстаппена. Также говорилось, что во время Гран-при Бахрейна Кристиан и Йос общались друг с другом, но встреча закончилась ссорой.

Материалы по теме
Ферстаппен уйдёт в «Мерседес», Хорнера топит отец Макса?! Разбор диких слухов о «Ред Булл»
Ферстаппен уйдёт в «Мерседес», Хорнера топит отец Макса?! Разбор диких слухов о «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android