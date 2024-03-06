Источник: либо Хорнер, либо обвинившая его женщина покинут «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер или женщина, которая выдвинула против него обвинения, вероятно, покинут команду. Об этом информирует издание Daily Mail со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, ранее в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка со стороны «Ред Булл». Босса команды обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде.

Кроме того, сообщалось, что скандал с участием Хорнера стал достоянием общественности с подачи Йоса Ферстаппена – отца гонщика команды Макса Ферстаппена. Также говорилось, что во время Гран-при Бахрейна Кристиан и Йос общались друг с другом, но встреча закончилась ссорой.