Прост объяснил, почему «Феррари» может столкнуться с проблемами после прихода Хэмилтона

Четырёхкратный чемпион мира, легендарный французский гонщик Ален Прост поделился мнением об итальянской команде «Феррари», в которой начиная с 2025 года будет выступать гонщик Льюис Хэмилтон.

«Я никогда официально не был первым гонщиком в команде – никогда. Я также никогда не просил об этом, но, возможно, это была ошибка. Если бы я был первым номером, возможно, когда-то ещё в «Макларене» или в 1990 году в «Феррари» я мог бы выиграть титул чемпиона мира, потому что всё пошло бы по-другому. Если обратиться к истории, то видишь, что Айртон Сенна всегда был первым гонщиком. То же самое касается Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. И это фактически относится ко всем чемпионатам за последние 20 лет.

Что касается «Феррари», то особенно там нужен первый гонщик, потому что в этой команде приходится иметь дело с большим давлением. Происходит много политики, понять которую иногда нельзя», — приводит слова Проста GrandPX.news со ссылкой на Servus TV.