«Драмы можно было избежать». Марко — о конфликте Цуноды и Риккардо

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что инцидента между пилотами «РБ» Юки Цунодой и Даниэлем Риккардо в конце гонки в Бахрейне можно было избежать.

«Драмы можно было избежать. После этого я поговорил с Юки. При правильной стратегии он мог бы финишировать 10-м», — приводит слова Марко 0e24.

Напомним, Юки Цунода сперва спорил с командой по радио из-за приказа пропустить напарника, Даниэля Риккардо, а после финиша на круге возвращения в боксы агрессивно обогнал Дэна, чуть было не спровоцировав аварию.

Ранее руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ дал комментарий по поводу перспектив пилота «РБ» Юки Цуноды попасть в «Ред Булл».