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Алонсо отреагировал на планы построить трассу Ф-1 с поворотом высотой с 20-этажный дом

Алонсо отреагировал на планы построить трассу Ф-1 с поворотом высотой с 20-этажный дом
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Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо дал комментарий по поводу планов Саудовской Аравии построить новую гоночную трассу в Киддие – городе-развлечений, который возводится в 45 км от столицы страны Эр-Рияда. Ранее сообщалось, что трасса будет состоять из 21 поворота, а первый будет иметь высоту с 20-этажное здание. Кроме того, говорилось, что максимальная скорость, которую смогут развивать пилоты на ней, составит 325 км/ч.

«Предлагаемая новая трасса в Киддии, похоже, станет одним из самых впечатляющих объектов автоспорта во всём мире. Острые ощущения на высоких скоростях, невероятная высота, захватывающие аттракционы и впечатления будут будоражить фанатов как никогда раньше», — написал Алонсо на своей странице в социальных сетях.

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