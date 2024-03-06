Штайнер оценил вероятность перехода Макса Ферстаппена в «Мерседес»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о поиске пилота со стороны «Мерседеса» на место Льюиса Хэмилтона в 2025 году.

«Вольф может совершенно свободно выбирать, кого он хочет видеть в команде. В следующем году в его распоряжении будет 13 гонщиков. Кроме того, есть вариант с Андреа Кими Антонелли. Что касается Макса Ферстаппена, то он его не получит. Думаю, у Макса надёжный контракт с «Ред Булл», — приводит слова Штайнера издание Bild.

Напомним, Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон, после чего присоединится к «Феррари». Ранее сообщалось, что совокупные доходы семикратного чемпиона Формулы-1 в «Скудерии» вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее Штайнер высказался о скандале в «Ред Булл».