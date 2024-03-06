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Марко задали прямой вопрос, ведёт ли отец Ферстаппена переговоры с «Мерседесом»

Марко задали прямой вопрос, ведёт ли отец Ферстаппена переговоры с «Мерседесом»
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Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос относительно вероятности перехода пилота команды Макса Ферстаппена в «Мерседес». Ранее сообщалось, что между отцом Макса Йосом и руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером сильно испортились отношения.

«Правда ли, что отец Макса уже ведёт переговоры с Тото Вольфом? Вы не получите от меня никаких комментариев по этому поводу. Может ли Макс расторгнуть контракт, если я покину «Ред Булл»? Я и здесь оставлю своё – без комментариев! Дело в том, что между мной и Максом существует большое доверие», — приводит слова Марко Oe24.at.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Мерседеса» будет продолжать выступать британский гонщик Льюис Хэмилтон. В 2025 году он перейдёт в «Феррари». Ранее вероятность перехода Ферстаппена в «Мерседес» оценил экс-руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.

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