«Астон Мартин» заключил соглашение с бывшим техническим директором «Альпин»

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила о назначении Боба Белла исполнительным директором по техническим вопросам.

Боб будет подчиняться руководителю команды Майку Краку в новой роли. Он будет нести общую ответственность за технические, инженерные и эксплуатационные функции.

Белл занимал руководящие технические должности в «Макларене», «Рено» и «Мерседесе» на протяжении последних четырёх десятилетий.

«Я рад приветствовать Боба Белла в «Астон Мартин». Это ключевое назначение, которое позволит нам оптимизировать всё, что мы делаем как команда, и сосредоточиться на правильных областях деятельности. Послужной список Боба в спорте говорит сам за себя, и его опыт поможет нам продолжать делать шаги вперёд на том захватывающем пути, по которому мы идём», — приводит слова Крака пресс-служба команды.