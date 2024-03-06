Даниэль Риккардо: я пошёл ва-банк

Австралийский пилот комнады «РБ» Даниэль Риккардо поделился мнением о своей карьере в автоспорте. В настоящий момент Даниэлю 34 года.

«Надеюсь, наступит день, когда я решу уйти, потому что я устал от этого. Я пошёл ва-банк, вложил в это всё сердце и душу. Но сейчас я всё ещё чувствую, что у меня есть что сказать. Я верю, что всё ещё могу выигрывать гонки», — приводит слова Риккардо GQ Australia.

Напомним, по итогам первой гонки нового сезона Формулы-1, Гран-при Бахрейна, Риккардо занял 13-е место. В прошлом сезоне «Королевских гонок» Даниэль был 17-м, набрав шесть очков.

Ранее консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал инцидент между Риккардо и Юки Цунодой в конце гонки в Бахрейне.