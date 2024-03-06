Риккардо заявил, что лично поговорил с Цунодой после конфликта в Бахрейне

Пилот «РБ» австралиец Даниэль Риккардо сообщил, что поговорил с напарником японцем Юки Цунодой после инцидента, произошедшего в гонке Гран-при Бахрейна.

Напомним, Цуноде приказали пропустить Риккардо вперёд на последних кругах, чтобы обогнать пилота «Хааса» Кевина Магнуссена, однако австралиец этого сделать не сумел. После финиша разгневанный Цунода подрезал напарника.

«Если бы мы не сделали этого, остались бы вопросы и сомнения, так что это было важно. Конечно, когда мы сняли шлемы и комбинезоны, мы сели и поговорили. Есть доверие. Такие вещи случаются, и это не первый случай, когда происходит задержка в смене [позиций] пилотов. У нас есть новые люди на пит-уолле. Подобное может произойти в первой гонке, мы не идеальны», — приводит слова Риккардо издание Racingnews365.