Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс пропустит медиадень в Саудовской Аравии из-за болезни

Сайнс пропустит медиадень в Саудовской Аравии из-за болезни
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший пропустит медиадень в преддверии Гран-при Саудовской Аравии, запланированный на сегодня, 6 марта, в Джидде, информирует пресс-служба итальянской команды.

Сообщается, что причиной стало недомогание гонщика, который хочет подойти в оптимальной форме к этапу, расписание которого представлено ниже.

Четверг, 7 марта
16:30. Первая тренировка Гран-при Саудовской Аравии
20:00. Вторая тренировка Гран-при Саудовской Аравии

Пятница, 8 марта
16:30. Третья тренировка Гран-при Саудовской Аравии
20:00. Квалификация Гран-при Саудовской Аравии

Суббота, 9 марта
20:00. Гонка Гран-при Саудовской Аравии

Сайнс стал третьим на минувшем Гран-при Бахрейна, уступив только фаворитам сезона, Максу Ферстаппену и Серхио Пересу из «Ред Булл».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android