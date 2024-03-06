Сайнс пропустит медиадень в Саудовской Аравии из-за болезни

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший пропустит медиадень в преддверии Гран-при Саудовской Аравии, запланированный на сегодня, 6 марта, в Джидде, информирует пресс-служба итальянской команды.
Сообщается, что причиной стало недомогание гонщика, который хочет подойти в оптимальной форме к этапу, расписание которого представлено ниже.
Четверг, 7 марта
16:30. Первая тренировка Гран-при Саудовской Аравии
20:00. Вторая тренировка Гран-при Саудовской Аравии
Пятница, 8 марта
16:30. Третья тренировка Гран-при Саудовской Аравии
20:00. Квалификация Гран-при Саудовской Аравии
Суббота, 9 марта
20:00. Гонка Гран-при Саудовской Аравии
Сайнс стал третьим на минувшем Гран-при Бахрейна, уступив только фаворитам сезона, Максу Ферстаппену и Серхио Пересу из «Ред Булл».