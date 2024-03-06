Сайнс пропустит медиадень в Саудовской Аравии из-за болезни

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Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший пропустит медиадень в преддверии Гран-при Саудовской Аравии, запланированный на сегодня, 6 марта, в Джидде, информирует пресс-служба итальянской команды.

Сообщается, что причиной стало недомогание гонщика, который хочет подойти в оптимальной форме к этапу, расписание которого представлено ниже.

Четверг, 7 марта

16:30. Первая тренировка Гран-при Саудовской Аравии

20:00. Вторая тренировка Гран-при Саудовской Аравии

Пятница, 8 марта

16:30. Третья тренировка Гран-при Саудовской Аравии

20:00. Квалификация Гран-при Саудовской Аравии

Суббота, 9 марта

20:00. Гонка Гран-при Саудовской Аравии

Сайнс стал третьим на минувшем Гран-при Бахрейна, уступив только фаворитам сезона, Максу Ферстаппену и Серхио Пересу из «Ред Булл».