McLaren GT разогнали быстрее официальной максимальной скорости. Заезды были в центре NASA

Во время заездов на взлётно-посадочном аэродроме Космического центра Кеннеди NASA в штате Флорида удалось разогнать автомобиль McLaren GT до 332,059 км/ч. При этом, по данным производителя машины, её максимальная скорость ниже — 326,7 км/ч. Видео заезда опубликовано на YouTube-канале Johnny Bohmer Proving Grounds.

Права на видео принадлежат Johnny Bohmer Proving Grounds. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Johnny Bohmer Proving Grounds.

Автомобиль McLaren GT был впервые представлен в 2019 году на Женевском автосалоне. У автомобиля 4-литровый твин-турбо двигатель V8 мощностью 620 лошадиных сил. До 100 км/ч GT разгоняется за 3,1 секунды.

Напомним, что самым быстрым автомобилем в истории McLaren уже несколько лет остаётся Speedtail, способный развивать более 400 км/ч. В общей сложности построено 106 экземпляров McLaren Speedtail, и в январе один из них был продан на аукционе за $ 2 млн.