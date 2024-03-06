F1-Insider: сотрудница «Ред Булл», обвинившая Хорнера, уволена

Сотрудница «Ред Булл», ранее обвинившая главу команды Формулы-1 Кристиана Хорнера в «контролирующем поведении», была уволена из компании в минувший понедельник, 4 марта, сообщает издание F1-Insider.

Сообщается, что решение было принято тайскими совладельцами «Ред Булл». Однако инсайдер Томас Махер заявил в социальных сетях, что слухи не соответствуют действительности.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.