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F1-Insider: сотрудница «Ред Булл», обвинившая Хорнера, уволена

F1-Insider: сотрудница «Ред Булл», обвинившая Хорнера, уволена
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Сотрудница «Ред Булл», ранее обвинившая главу команды Формулы-1 Кристиана Хорнера в «контролирующем поведении», была уволена из компании в минувший понедельник, 4 марта, сообщает издание F1-Insider.

Сообщается, что решение было принято тайскими совладельцами «Ред Булл». Однако инсайдер Томас Махер заявил в социальных сетях, что слухи не соответствуют действительности.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.

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