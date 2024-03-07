Хэмилтон — о скандале с Хорнером: это проблема для разнообразия и инклюзивности

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон считает, что последние скандалы в серии окажут на неё значительное влияние.

Напомним, в начале февраля глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер был обвинён в «контролирующем поведении» по отношению к одной из сотрудниц компании, а в начале марта главу ФИА Мухаммеда бен Сулайема обвинили во влиянии на результаты Гран-при Саудовской Аравии 2023 года.

«Как человеку, который любит этот спорт, мне неприятно смотреть на то, что сейчас происходит, это определённо не выглядит хорошо со стороны. Думаю, это важное, очень важное время для спорта, чтобы держаться ценностей и брать ответственность за свои действия. Это действительно поворотный момент для спорта с точки зрения того, что мы несём в мир и как с этим справляемся. Пока мы не справляемся хорошо.

Прозрачность имеет ключевое значение, и я очень надеюсь увидеть прогресс. Подчёркиваются проблемы, с которыми мы сталкиваемся в спорте, когда говорим о разнообразии и инклюзивности, включающие гендерный вопрос и вопрос комфорта людей в среде», — приводит слова Хэмилтона ESPN.