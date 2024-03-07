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Формула-1, Гран-при Саудовской Аравии — 2024: четверговые тренировки, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Саудовской Аравии — 2024: четверговые тренировки, онлайн-трансляция
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Сегодня, 7 марта, на временной уличной трассе в Джидде состоятся четверговые тренировки 2-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Первая сессия свободной практики стартует в 16:30 мск, а вторая начнётся в 20:00 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне лидерство в общем зачёте также удерживает голландец. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, доступные по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1

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