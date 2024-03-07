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В «Уильямсе» нашли временное решение проблемы с рулём

В «Уильямсе» нашли временное решение проблемы с рулём
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Команда «Уильямс» смогла найти временное решение проблемы с рулём на своих новых машинах W46, из-за которой была испорчена гонка Логана Сарджента в Бахрейне.

«Проблема связана с электроникой руля. У нас есть быстрое, временное решение для гонки в Джидде, а в Мельбурне уже будет основательное решение проблемы.

В прошлой гонке проблема возникла не на ровном месте. Впервые она проявилась ещё в квалификации, но не в такой степени. Мы считали, что исправили её, но этого не произошло», — приводит слова Сарджента Motorsport.

Напомним, в гонке на Гран-при Бахрейна Логан Сарджент вылетел за пределы трассы после того, как на его машине самопроизвольно изменился баланс тормозов, что привело к блокировке колёс.

В этом году команда «Уильямс» изменила конструкцию рулевого колеса, интегрировав электронную приборную панель в руль, как это давно делают все остальные команды.

«Ощущения непривычные. Нужно время привыкнуть. Но я думаю, что это определённо правильное решение. В прошлом году у нас были большие проблемы с режимом виртуального сейфти-кара, было сложно отслеживать отсечки времени и т. п. Так что я думаю, что это очень большое улучшение», — добавил Сарджент.

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