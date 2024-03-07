«Мерседес»: мы проверили сиденье Хэмилтона, оно оказалось в порядке

Команда «Мерседес» не увидела каких-либо поломок в сиденье на машине Льюиса Хэмилтона после гонки Гран-при Бахрейна. Об этом заявил технический директор «Мерседеса» Эндрю Шовлин.

«После гонки мы, естественно, сразу проверили сиденье, оно оказалось в порядке. Они сконструированы таким образом, чтобы их можно было вынимать – чтобы облегчить покидание кокпита после аварии. И, по сути, сиденье держится в машине лишь пристёгнутым ремнями гонщиком. Единственное, что мы можем предположить, это то, что Льюис по ходу гонки шевелился, и, возможно, сиденье приподнялось, немного сдвинулось и снова опустилось.

При осмотре мы не нашли никаких поломок в самом сиденье, значит, оно было в неправильном положении», — приводит слова Шовлина Race Fans.