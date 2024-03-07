В «Сириусе» рассказали о будущем «Сочи Автодрома», на котором отменили все гонки

Пресс-служба федеральной территории «Сириус» рассказала о планах по дальнейшему использованию трассы «Сочи Автодром», которая с 2014 по 2021 годы принимала Гран-при России Формулы-1. В прошлом году длина трассы была существенно сокращена, а минувшей зимой «Сочи Автодром» отказался от проведения всех ранее запланированных соревнований по дрифту.

«Сегодня автодром, расположенный в «Сириусе», модернизируется и в дальнейшем будет использоваться для разных задач, связанных с развитием федеральной территории и её проектов. В частности, он будет включён в программы «умного туризма», которые позволяют совместить отдых на побережье с обучением, просвещением, посещением выставок и концертов, спортивным досугом.

Также формируется план проведения на автодроме спортивных и физкультурных мероприятий. Уже в ближайшее время жители и гости федеральной территории смогут принять участие в велосипедных и беговых соревнованиях, в том числе в забегах на марафонские дистанции.

Кроме того, планируется интегрировать инфраструктуру автодрома в проекты и исследования научно-технологического кампуса «Сириус» и проводить на нём мероприятия, способствующие научно-технологическому развитию федеральной территории и России в целом, в частности, по тестированию и внедрению беспилотных транспортных систем», — сообщила пресс-служба «Сириуса» в ответ на запрос «Чемпионата».